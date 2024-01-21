نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ماراثونية.. تونس تسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام مالي بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط منتخب تونس الأول لكرة القدم، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره نظيره المنتخب المالي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

أحداث الشوط الأول

واستهل لاعبو منتخب مالي، الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط هجومي كبير على لاعبي تونس، حتى يتم تسجيل هدف أول مبكر.

وبالفعل تمكن اللاعب لاسين سيانيكو نجم منتخب مالي، الهدف الأول لمنتخب بلاده عند الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من دومبيا.

ثم زاد الضغط من جانب لاعبي منتخب تونس، أملا في إدراك هدف التعادل قبل انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراة.

ونجح اللاعب حمزة رفيعة نجم منتخب تونس الأول لكرة القدم، في إدراك هدف التعادل الأول لنسور قرطاج في شباك منتخب مالي، في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية مميزة من اللاعب علي العابدي.

أحداث الشوط الثاني

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو منتخب تونس تسجيل الهدف الثاني من أجل إدراك الفوز على مالي، وتحديدا عقب الهزيمة في المباراة الماضية على يد ناميبيا.

وسيطر لاعبو منتخب مالي على أحداث الشوط الثاني؛ في محاولة منهم للضغط على المنتخب التونسي؛ ولكن دون جدوى.

ويقع منتخب مالي، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات تونس، وجنوب إفريقيا؛ وناميبيا

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب مالي جدول ترتيب مجموعته الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.