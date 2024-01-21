نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة تونس ضد مالي في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط منتخب تونس الأول لكرة القدم، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره نظيره المنتخب المالي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

أهداف مباراة تونس ضد مالي

وتمكن اللاعب لاسين سيانيكو نجم منتخب مالي، الهدف الأول لمنتخب بلاده عند الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من دومبيا.

ونجح اللاعب حمزة رفيعة نجم منتخب تونس الأول لكرة القدم، في إدراك هدف التعادل الأول لنسور قرطاج في شباك منتخب مالي، في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية مميزة من اللاعب علي العابدي.

ويقع منتخب مالي، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات تونس، وجنوب إفريقيا؛ وناميبيا

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب مالي جدول ترتيب مجموعته الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.