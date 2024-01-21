نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا عقب تعادل تونس أمام مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط منتخب تونس الأول لكرة القدم، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره نظيره المنتخب المالي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويقع منتخب مالي، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات تونس، وجنوب إفريقيا؛ وناميبيا

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب مالي جدول ترتيب مجموعته الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا

1- مالي 4 نقاط.

2- ناميبيا 3 نقاط.

3- تونس نقطة واحدة.

4- جنوب إفريقيا 0 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.