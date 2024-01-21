نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ميلان ضد أودينيزي اليوم السبت 21/1/2024 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة ميلان ضد أودينيزي اليوم السبت 21/1/2024 في الدوري الإيطالي.

نتيجة مباراة ميلان ضد أودينيزي

فاز فريق ميلان الكروي الأول أمام نظيره فريق أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 ببطولة الكالتشيو.

أهداف مباراة ميلان ضد أودينيزي

سجل روبن تشيك هدف الروسونيري الأول في شباك أودينيزي في الدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول، ليعادل لازار النتيجة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وأحرز فلوران توفين هدف أودينيزي الثاني في شباك ميلان في الدقيقة الثالثة والستين، ليعادل لوكا يوفيتش النتيجة في الدقيقة الثانية والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وخطف أوكافور هدف الفوز لميلان في الدقيقة الثالثة والتسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.