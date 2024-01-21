نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو هداف أمم إفريقيا 2023؟.. صراع ناري على الصدارة ومصطفى محمد يترقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى قطاع عريض من عشاق كرة القدم في القارة السمراء إلى التعرف على اجابة سؤال من هو هداف أمم إفريقيا 2023 وسط منافسة شرسة ونارية عقب مرور منتصف الجولة الثانية للمجموعات الستة ولم يتبقى سوى بعض اللقاءات على نهايتها.

من هو هداف أمم إفريقيا 2023

وبالبحث عن إجابة ذلك السؤال تبين لنا أن اميليلو نسوي لاعب منتخب غينيا بيساو والمهاجم العربي الجزائري بغداد بو نجاح يتصدران قائمة هداف أمم إفريقيا 2023 برصيد 3 اهداف لكلًا منهما.

في الوقت الذي يحل فيه في المركز الثاني أكثر من لاعب برصيد هدفين وهم محمد قدوس نجم المنتخب الغاني وبيرتراند تراوري لاعب بوركينا فاسو ولامين كامارا لاعب المنتخب السنغالي بجانب الانجولي جاسينتو مووندو دالا وولاسين سينايوكو وأخيرًا مصطفى محمد نجم منتخبنا الوطني المصري.

ويأتي الترتيب كاملًا وفق ما يلي:-