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أحمد جودة - القاهرة -



أعرب روي هودجسون، المدير الفني لكريستال بالاس، عن أسفه لغياب المهاجم الغاني جوردان أيو بعد خسارة فريقه الثقيلة 5-0 أمام أرسنال.

روي هودجسون يتحسر بعد غياب جوردون أيو عن الهزيمة الثقيلة أمام أرسنال

غاب جوردان أيو عن المباراة بسبب مشاركته مع غانا في كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار ومن المقرر أن يلعب مع النجوم السوداء ضد موزمبيق يوم الاثنين 22 يناير.

مع غياب أحد نجومه عن المباراة، شعر هودجسون بخيبة أمل لأن فريقه لم يتمكن من تعويض غياب أيو وأعرب عن ثقته في أن الأمور ستتغير عندما يعود أيو ومايكل أوليس الذي غاب عن المباراة بسبب الإصابة.

وقال "من الواضح أن تهديدنا الهجومي، عندما تخسر مايكل أوليس وجوردان أيو في نفس الوقت، يتضاءل ".

وأضاف في مقابلة بعد المباراة مع وسائل الإعلام بالاس: "سيتغير هذا عندما يعود هذان اللاعبان".