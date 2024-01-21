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أحمد جودة - القاهرة -

رد المهاجم النيجيري عمر صادق على منتقديه بسبب تعافيه السريع من الإصابة ليشارك في فوز ريال سوسيداد بكأس الملك على أوساسونا بعد استبعاده من كأس الأمم الأفريقية 2023.

عمر صادق يرد على منتقديه بعد غيابه عن قائمة نيجيريا في الكان

تم استبعاد المهاجم من كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعد تعرضه لإصابة في مباراة نيجيريا الودية أمام غينيا قبل أيام قليلة من بداية المسابقة.

ومع ذلك، بعد أيام قليلة من خروجه من الفريق النيجيري، ظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر صادق وهو يتدرب مع فريقه سوسيداد، وتقدم للعب لمدة 17 دقيقة ضد أوساسونا.

فاجأ تورط صادق مدرب نيجيريا خوسيه بيسيرو الذي وصف وضع المهاجم بأنه "مربك".

ومع ذلك، حسب صادق، فقد تم تشخيص إصابته بشكل خاطئ من قبل الفريق الطبي النيجيري حيث قام الفريق الطبي لسوسيداد بتشخيص إصابته على أنها كدمة وليست إصابة في الغضروف المفصلي.

وأعرب صادق في بيانه عن التزامه تجاه بلاده قائلا: "تمثيل نيجيريا يمثل أولوية بالنسبة لي، وسأعود بكل سرور إذا حدث ذلك".

وأضاف:" أنا حزين لعدم وجودي مع زملائي، لكني سعيد لأنهم يفوزون”.

