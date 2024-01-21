نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحسم التأهل.. موعد مباراة مالي القادمة في أمم إفريقيا عقب التعادل أمام تونس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط منتخب مالي الأول لكرة القدم، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره نظيره المنتخب التونسي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويقع منتخب مالي، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات تونس، وجنوب إفريقيا؛ وناميبيا

موعد مباراة مالي القادمة في كأس أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المالي مع نظيره منتخب ناميبيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، يوم 24 من شهر يناير الجاري الموافق الأربعاء المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة مالي مع نظيره منتخب ناميبيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب مالي جدول ترتيب مجموعته الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة مالي في كأس أمم إفريقيا

1- مالي 4 نقاط.

2- ناميبيا 3 نقاط.

3- تونس نقطة واحدة.

4- جنوب إفريقيا 0 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم وتحديدا عبر قنوات beIN AFCON،، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

