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أحمد جودة - القاهرة -



أشار مدافع غانا دانييل أمارتي إن زميليه في فريق بلاك ستارز إيناكي ويليامز وعثمان بوكاري سيكونان بخير بعد ارتكاب أخطاء في مباراة حاسمة ضد مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

دانييل أمارتي يدافع عن بوكاري وويليامز بعد الأخطاء الكارثية أمام مصر

وأدت أخطاء ويليامز وبوكاري إلى تسجيل أهداف مباشرة لمصر حيث تعادلت غانا 2-2 مع الفراعنة في الجولة الثانية من مباريات الفريقين.

وأدت تمريرة إيناكي ويليامز الخلفية السيئة إلى إدراك التعادل لعمر مرموش في الدقيقة 69، ثم أضاف الهدف الثاني لقدوس هدف التقدم لغانا في الدقيقة 71.

لكن بوكاري فشل في إبعاد الكرة، فسدد محمود تريزيجيه الكرة منه ومررها إلى محمد مصطفى ليسددها في الشباك في الدقيقة 74.

من جانبه وجه دانييل أمارتي بعض الكلمات المشجعة لزملائه وخاصة بوكاري الذي تم استبداله بعد دخوله في المباراة لصالح ويليامز في الدقيقة 73.

وقال:" أعتقد أنهم سيكونون بخير، إنه ليس سهلا، أعلم أنهم يشعرون بالسوء وسيتحدثون معهم دون قلق، لكن عندما تكون بمفردك في غرفتك، فهذا ليس بالأمر السهل ".

وأضاف:" أعتقد أنهم سيكونون بخير، أخبرتهم أن بوسعهم التفكير في الخطأ لكن ليس كثيرًا ".

