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أحمد جودة - القاهرة -



أكد مدافع المنتخب الغاني محمد ساليسو إن الفريق يحتاج إلى التحسن في مجالات متعددة خاصة في مجال التعامل مع الإرهاق.

محمد ساليسو: الفريق بحاجة إلى التحسن في جوانب عديدة

وتحدث ساليسو بعد أن تلقت غانا هدفًا متأخرًا للمباراة الثانية على التوالي في كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار لتضيع الفوز.

وأهدرت غانا تقدمها مرتين أمام مصر لتتعادل 2-2 في مباراتها الثانية في كأس الأمم الأفريقية، حيث استقبل الهدفان أخطاء دفاعية.

وخسر البلاك ستارز أمام الرأس الأخضر 1-2 في مباراتها الافتتاحية، حيث جاء هدف الفوز للرأس الأخضر نتيجة خطأ في خط دفاع غانا.

وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد التعادل المخيب للآمال، قال لاعب موناكو إن الفريق يحتاج إلى التحسن في عدة مجالات قبل مواجهة موزمبيق في مباراة يجب أن يفوز فيها النجوم.

وأضاف "أعتقد أننا بحاجة إلى تحسين كل شيء وخاصة في الشوط الثاني. في الشوط الثاني، أعتقد أننا بحاجة إلى التحسن عندما يأتي الإرهاق، أعتقد أننا بحاجة إلى التحسن مع ذلك".

وأتم:" أعتقد أننا بحاجة إلى إعطاء المزيد من الطاقة وأعتقد أننا بحاجة إلى ذلك. إنه مهم جدا."

