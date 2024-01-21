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أحمد جودة - القاهرة -



اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون ونوتنجهام فورست بانتهاك قواعدها المالية.

رسميًا.. رابطة الدوري الانجليزي تتهم إيفرتون ونوتنجهام بخرق قواعد اللعب المالي النظيف

تمت إحالة كلا الناديين إلى لجنة مستقلة بسبب الانتهاكات المزعومة لقواعد الربح والاستدامة في حساباتهما للفترة 2022-2023.

وبموجب لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن للأندية أن تخسر ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى خلال فترة ثلاثة مواسم، أو 35 مليون جنيه إسترليني لكل موسم، قبل مواجهة العقوبات.

كما أن الأندية التي تنتهك هذه القواعد معرضة لخطر الغرامة أو خصم النقاط.

من جانبه يستأنف إيفرتون حاليًا ضد خصم 10 نقاط من التهمة السابقة.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان إن إيفرتون ونوتنجهام فورست "أكدا أنهما ينتهكان قواعد الربحية والاستدامة في الدوري".

وأضافت: “ذلك نتيجة تكبد خسائر أعلى من الحدود المسموح بها لفترة التقييم المنتهية في موسم 2022-23 ".

