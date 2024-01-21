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أحمد جودة - القاهرة -



تقوم وزارة الصحة والنظافة العامة والتغطية الصحية الشاملة في ساحل العاج بعملية تطهير ومكافحة البعوض في المناطق المسماة "مناطق المشجعين والقرى"، وهي مواقع تكاثر ناقلات البعوض للملاريا والفيروسات المفصلية.

بسبب البعوض والأمراض الفيروسية.. حملة تطهير شاملة لمناطق المشجعين والملاعب في ساحل العاج

حيث تتم أنشطة التطهير والتطهير خمسة أيام في الأسبوع، وذلك حتى 17 فبراير 2024.

وحتى الآن، وفقًا لوزارة الصحة في ساحل العاج، تمت معالجة العديد من المواقع المستهدفة، بما في ذلك ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، وقرية كان دي لا بالميراي، وقرية كان أكوابا سيدياو في تريشفيل، بالإضافة إلى قرية كان دي لا بالميراي. ملعب لوران بوكو في سان بيدرو.

حيث أن الهدف هو تقليل مخاطر انتقال الأمراض المنقولة بالنواقل أثناء التجمعات في ما يسمى بمناطق المشجعين.

وتندرج هذه العملية في إطار مهمة لجنة الصحة في كوكان، والتي تتمثل في الوقاية من العدوى والإجلاء الطبي ورعاية المرضى والاستجابة للحالات المحتملة.

