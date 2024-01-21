نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد سمير: المنتخب يفتقد للروح لكنه مازال قادر على المنافسة بكأس الأمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد سعد سمير لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا أن المنتخب الوطني لم يقدم الأداء المنتظر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأن هناك علامات استفهام على مستوى أكثر من لاعب.

سعد سمير: المنتخب يفتقد للروح لكنه مازال قادر على المنافسة بكأس الأمم

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: المنتخب الوطني يفتقد إلى الروح التي كانت تميز الأجيال السابقة، والتي كانت واضحة أيام كيروش وهي التي تجلب النتائج، ولكن المنتخب قادر على تحقيق الفوز أمام كاب ڤيردي.

وأضاف: لا بديل عن الفوز على كاب ڤيردي وتقديم أداء مميز، ومازال منتخبنا يملك الفرصة للمنافسة وأن يحظى بالدعم الكبير.

وأشار سعد إلى أن هناك ضغوط كبيرة على اللاعبين، ولكن لا بد من منحهم الثقة لتجاوز هذه المرحلة ومواصلة المشوار على اللقب.

