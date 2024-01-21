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أحمد جودة - القاهرة -

وجه أسطورة ساحل العاج ديدييه دروجبا رسالة خاصة للاعبو الأفيال، وذلك بعد الهزيمة أمام المنتخب النيجيري بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

دروجبا يوجه رسالة خاصة للاعبو كوت ديفوار قبل مواجهة غينيا الاستوائية

وقال دروجبا:" أود أن أقول للإيفواريين أننا لم نفز أبدًا بلقب كأس الأمم الأفريقية بسهولة، لقد كنا دائما في صعوبة، لقد أحاطت الانتقادات دائمًا بالاختيار، سواء في عام 1992 أو في عام 2015".

وأضاف:" يجب عليهم أن يضعوا ذلك في الاعتبار، وأن يظلوا مركزين وواضحين لأنه ماراثون، عليك الفوز بالمباراة التالية، والتأهل، واحتلال المركز الثاني أو المركز الثالث، وربما الأول، لأنك لا تعرف أبدًا، لكن عليك فقط التأهل وستكون الجولة التالية قصة مختلفة ".

وعن كيفية تعامل ساحل العاج مع مباراتها المقبلة أمام غينيا الاستوائية:" إنه فريق يتحسن كل يوم، كل عام، نحن سعداء بوجودهم هنا ورأيت أنهم فازوا بمباراتهم، تهانينا لهم، لكن المهمة ستكون صعبة أمام ساحل العاج ".

واختتم:" في مواجهة مسؤولياتهم، يجب عليهم أن يؤديوا، جميع الفرق الموجودة هنا تستحق أن تكون هنا، لديهم فرصهم، والأمر متروك لنا للتأكد من أننا نحترمهم، وقبل كل شيء، أن نظهر أيضًا أننا قادرون كدولة منظمة ".

