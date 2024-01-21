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أحمد جودة - القاهرة -



صرح نجم منتخب غانا، محمد قدوس، بأن الفريق يضع نصب عينيه الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2023.

محمد قدوس قبل مواجهة موزمبيق: هدفنا الفوز باللقب

وأشار لذلك إلى أن التأهل عن المجموعة هو أهم خطوة لتحقيق هدفهم الأسمى.

وأكد قدوس: "هدفنا النهائي هو رفع الكأس، لكن الخطوة الأولى هي الخروج من المجموعة".

وأشار لاعب وست هام أيضًا إلى أن الفريق لا يمكنه التركيز فقط على الكأس، بل يحتاج إلى التعامل مع كل مباراة على حدة.

وأشار "سنتعامل مع مباراة واحدة في كل مرة. لقد جئنا إلى هنا للفوز باللقب، لذلك لا يمكننا أن ننظر إلى الأمام كثيرًا ".

تواجه غانا خروجًا آخر من دور المجموعات وسيحتاجون إلى الفوز على موزمبيق للتأهل إلى دور الـ16.

الفوز قد يضعهم في المركز الثاني أو المركز الثالث اعتمادًا على نتائج مباراة الرأس الأخضر ومصر، وإذا احتلوا المركز الثالث، فيمكنهم التأهل كواحد من أفضل أربعة فرق في المركز الثالث.

وتملك غانا نقطة واحدة من مباراتين، ويتصدر الرأس الأخضر المجموعة برصيد 6 نقاط، تليها مصر بنقطتين، وتتذيل موزمبيق الترتيب بنقطة واحدة.

