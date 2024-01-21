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أحمد جودة - القاهرة -



قال لاعب خط وسط المنتخب النيجيري فرانك أونييكا إن فريقه لم يتأثر بفوزه في كأس الأمم الأفريقية على كوت ديفوار وسيفوز بالمسابقة مباراة تلو الأخرى.

فرانك أونييكا قبل مواجهة غينيا بيساو: سنخوض مباراة تلو الأخرى نحو اللقب

قدم أونيكا أداءً رائعًا في خط الوسط عندما تغلبت نيجيريا على مضيفتها كوت ديفوار في الفوز 1-0 على بطل 1992 على الملعب الأولمبي ألاسان واتارا يوم الخميس، حيث سجل سوبر إيجلز فوزه الأول في البطولة.

تكشف الإحصائيات المستندة إلى الاتجاه أن نيجيريا تفوز دائمًا بكل بطولة الكان التي تلتقي فيها ولا تخسر أمام كوت ديفوار، ولكن أونييكا أشار إنه لا يزال بعيدًا جدًا عن التفكير في ذلك.

قال نجم نادي برينتفورد: "نركز الآن على المباراة التالية ومن الجيد أننا فزنا على كوت ديفوار لأن ذلك يضعنا في وضع أفضل لكن علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة".

وأشار "هدفنا هو خوض البطولة مباراة تلو الأخرى ".

خاض أونيكا مباراته الدولية التاسعة عشرة مع منتخب نيجيريا يوم الخميس وصنف الكثيرون أداءه على أنه الأفضل مع منتخب النسور.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن هذا هو أفضل أداء له حتى الآن، أجاب بابتسامة ساخرة على وجهه: "أنا لا أراقب نفسي، إنهم يفعلون ذلك، لذا أعتقد أن كل ما يقولونه صحيح، ربما".

تختتم نيجيريا مشوارها في المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية هذا العام بمواجهة غينيا بيساو على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في أبيدجان يوم الاثنين.

وأشار أونيكا إن النسور لن يقللوا من شأن الفريق:"نحن نعرف ما هو على المحك. نحن نعلم أننا لا نستطيع التقليل من شأنهم ".

واختتم: "سنذهب إلى هناك للحصول على النقاط بوضوح، وأنت تعلم أننا في مرحلة المجموعات، لذا نحتاج إلى التركيز على المباراة والخروج بالفوز".

