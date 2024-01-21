نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد سمير: صلاح قيمة كبيرة ولهذا السبب بكى في مباراة اورجواي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق سعد سمير لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوبترا الحالي، على مستوى منتخب مصر في بطولة كأس الامم الافريقية المقامة في كوت ديفوار.

وجاءت تصريحات سعد سمير عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن والذي يذاع عبر قناة dmc، والذي أكد فيها على قيمة محمد صلاح مع المنتخب المصري، وسبب بكاءه في مباراة اورجواي في مونديال روسيا 2018.



وقال سعد: "صلاح نقل كرة القدم المصرية إلى مكانة غير مسبوقة وصعد بالمنتخب إلى كأس العالم بعد سنوات طويلة، ومن الظلم عدم إنصافه، ومن الوارد أن يكون أي لاعب بعيدا عن مستواه المعهود"،



وتابع: " محمد صلاح طلب المشاركة في مباراة أورجواي رغم الاصابة لقد بكى لكي يشارك، ولكن الجهاز الفني رفض السماح له بذلك"

واستكمل: "مباراة كاب ڤيردي تحتاج إلى تعامل خاص وهناك عناصر لا خلاف عليها مثل محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد"،



واختتم: "أحمد زيزو هو البديل الأنسب لمحمد صلاح في مباراة كاب فيردي".

المنتخب في مواجهة الحسم

وينتظر المنتخب المصري مواجهة قوية أمام الرأس الأخضر والتي ستقام العاشرة مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بطولة كاس الامم الافريقية.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز دون بديل من أجل العبور لدور الستة عشر بعد التعادل المباراتين السابقتين بنتيجة هدفين لمثلهم.

