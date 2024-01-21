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أحمد جودة - القاهرة -

أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي استعداد لاعبو أسود الأطلس لتحقيق الانتصار الثاني في المجموعة، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحجز مكان في الدور القادم.

وليد الركراكي قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية: نقاتل مع الفريق المنافس والمناخ

وشدد الركراكي في مؤتمر صحفي، على أن المباراة أمام الكونغو الديمقراطية هي اختبار حقيقي، واعترف بالمهارات الهائلة التي يتمتع بها المنافس، بينما سلط الضوء أيضًا على العامل الذي لا يمكن التنبؤ به المتمثل في المناخ الصعب في كوت ديفوار.

وعند سؤاله عن تأثير المناخ الحار والرطب على اللاعبين، أقر الركراكي أن المغرب في كأس الأمم الأفريقية يقاتل مع الفريق المنافس والمناخ.

وقال: "إنها بطولة صعبة للغاية على المستويين البدني والذهني، ولكل مباراة واقعها الخاص".

وأشار:" أول شيء يتعين علينا القيام به هو أن ننسى المباراة الأولى التي خضناها ".

وأضاف:" كانت لدينا بداية جيدة، لكن علينا أن نفعل الشيء نفسه غدًا أمام فريق ليس سهلًا ".

واختتم الركراكي حديثه قائلًا: "للفوز بهذه المسابقة، يجب على المرء أن يكون الأفضل في لحظات القوة والضعف على السواء".

