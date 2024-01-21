نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اول تعليق من جلال القادري بعد التعادل مع مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، تصريحات مثيرة عقب سقوط نسور قرطاج. في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب مالي، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

حيث سقط منتخب تونس، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره المنتخب المالي، بهدف لكل منهما، في الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويقع منتخب مالي، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات تونس، وجنوب إفريقيا؛ وناميبيا.

جلال القادري يعلق على التعادل أمام مالي

وأكد مدرب تونس في تصريحات له عقب المباراة: "سيكون لنا رد فعل أقوى في المباراة الثالثة"

وتابع القادري: "كان لدينا رد فعل رائع في الشوط الأول؛ وكنا أفضل في مباراة مالي أكثر من مباراة ناميبيا؛ سواء من خلال الناحية الذهنية أو الفنية".

وأشار جلال القادري: "منتخب تونس كان مميز في الشوط الثاني، وكنا نمتلك روحا عالية ورغبة في تحقيق الفوز على مالي ولكننا لم ننجح في ذلك".

واكمل: "منتخب تونس قدم شوط أول مميز أمام مالي؛ ولكن استقبلت شباكنا هدف، ونجحنا في السيطرة على المباراة وسجلنا التعادل".

وأوضح "منتخب مالي ليس سهلا ولديه لاعبين يمتلكون مهارات فردية وبدنية عديدة".

ثم أضاف مدرب تونس "سنعمل من الآن، حتى نتمكن من تحقيق هدفنا في المباراة الثالثة وتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الأدوار القادمة".

وعن النقد الذي يتعرض له منتخب تونس: "النقد الكبير الذي نتعرض له، سببه الحب الكبير من الجمهور لمنتخب نسور قرطاج وهذا أمر طبيعي".

ثم اختتم القادري: "لدينا إصرار بتحقيق الفوز في مباراة جنوب إفريقيا القادمة، من أجل التأهل للدور القادم بكأس الأمم الإفريقية.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب مالي جدول ترتيب مجموعته الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

