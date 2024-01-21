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أحمد جودة - القاهرة -

أشار نجم المنتخب الكاميروني نوهو تولو أن الهزيمة أمام المنتخب السنغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تركت عواقب لا تحصى على معنويات اللاعبين.

نوهو تولو: الكاميرون في مرحلة بناء

وبينما لا يزال منتخب الأسود منخرطًا في المنافسة، لم يعد اللاعبون واثقين جدًا من أنفسهم، وهو ما ظهر على تصريحات تولو.

وعلى الرغم من القدرة التنافسية الكبيرة التي أظهرها لاعبو سونج في بعض فترات المباراة أمام السنغال، إلا أن تولو، أكد أن المنتخب في حالة بناء في الوقت الحالي.

وقال خلال تصريحات صحفية:" اليوم كان صعبًا بعض الشيء، في البداية، كنا خجولين بعض الشيء، لقد واجهنا فريقًا كان يلعب معًا لفترة طويلة ".

وأضاف:" كما قال المدرب، نحن نعيد البناء، ونأمل أن تؤتي ثمارها في السنوات القادمة ".

