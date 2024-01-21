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أحمد جودة - القاهرة -



لم يخف لاعب خط الوسط السابق لمنتخب الكاميرون أوريليان تشيدجو، حرجه من النسخة الرديئة التي قدمها منتخب الأسود التي لا تقهر حتى الآن.

أوريليان تشيدجو: الكاميرون مخيب للآمال أمام السنغال

وسقط المنتخب الكاميروني في هزيمة مخيبة للآمال أمام منتخب السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال:" الكاميرون مخيبة للآمال. ولم يتخذوا أي مبادرات، أظهرت الكاميرون القليل جدًا، حسب ذوقي، السنغال كانت جريئة وأظهرت أشياء أفضل. من السيئ للغاية من حيث محتوى اللعبة أن نأمل في القيام بأي شيء ".

وأضاف:" حتى لو تمكنا في النهاية من العودة إلى النتيجة 2-2 بهذه الضربة الرأسية من كيفن نكودو، كان من الممكن أن يكون خداعًا بالنسبة لي، عرضت الكاميرون القليل جدًا ".

وتابع:" هناك فرق حقيقي اليوم بين السنغال والكاميرون، ولا يمكن لأحد أن يقول خلاف ذلك، من الصعب جدًا رؤية الكاميرون بهذه الطريقة، ليس لدي الكلمات ".

واستمر:" أنا متأكد من أن الموجودين على الأرض يريدون القيام بعمل جيد للغاية، لكن عليك أن تسأل نفسك الأسئلة الصحيحة: لماذا لا يعمل هذا؟ هل أعطوا كل ما لديهم؟ هل تصل الرسالة؟ هل استعدينا جيدًا؟ هل المشكلة عميقة؟ ".

واختتم:" أنا متأكد من أن اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم على أرض الملعب، يعطون ما في وسعهم، هناك بالفعل فجوة بين السنغال والكاميرون ".

