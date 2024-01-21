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أحمد جودة - القاهرة -

ظهر ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على كريستال بالاس بخماسية نظيفة، لحساب الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرتيتا يشيد بأداء لاعبو أرسنال ويكشف تطورات إصابة سميث روي بعد الفوز على كريستال بالاس

لم يكن أرتيتا في مؤتمره الصحفي بعد المباراة مليئًا إلا بالثناء على الفريق الذي يعتقد أنه لعب دورًا كبيرًا في الفوز الكبير الذي حققه أرسنال على كريستال بالاس.

أرسنال الذي فشل في الحصول على نقاط مهمة من المباريات السابقة هزم كريستال بالاس على ملعب الإمارات في لندن بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

صرح المدير الفني للغانز عقب نهاية اللقاء "الفضل لجميع المدربين، لنيكو جوفر، مدرب الركلات الثابتة على مقدار الوقت والإيمان الذي وضعناه ".

وأضاف:" لقد كان له تأثير كبير، لقد رأينا ذلك أيضًا في المباريات الأخيرة، لقد خسرنا عندما استقبلنا كرات ثابتة، وبالتالي فإن النتيجة مختلفة تمامًا عندما لا تهتز شباكنا ولا نسجل ".

وتابع:" أردنا أن نبدأ الجزء الثاني من الموسم بأداء رائع، ونتيجة رائعة، وبناء تلك الإيجابية والزخم مرة أخرى، وأعتقد أن الأولاد قاموا بعمل جيد اليوم ".

وأنفتح أرتيتا على إصابة أميل سميث روي وقال: "أنا سعيد حقًا بإميل، إنه في المسار الصحيح، لقد استقر الآن، ويتدرب بشكل جيد حقًا، وأنت تعلم أنني لن أتحدث عن المواقف الفردية ".

واختتم:" نحن نعلم أنه يتمتع بصفات مذهلة ونحن سعداء حقًا بوجوده، ما يحتاجه الآن هو الفرص لوضع كل ما لديه من الرغبة والجودة على أرض الملعب، ومن أجل القيام بذلك علينا أن نمنحه دقائق ".

