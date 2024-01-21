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أحمد جودة - القاهرة -



ذكرت تقارير صحفية أن مدرب السنغال أليو سيسي قد دخل إلى مستشفى في ياموسوكرو لأسباب غير معلنة عقب فوز فريقه 3-1 على الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية.

لسبب غير معلوم.. وعكة صحية تصيب مدرب السنغال بعد الفوز على الكاميرون

وتم قبول مدرب أسود التيرانجا في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد فوز السنغال في مباراتها الثانية في البطولة التي أقيمت في ساحل العاج، وهي النتيجة التي ضمنت للفريق مكانا في الدور التالي.

ويتولى سيسيه، الذي أمضى ليلته في المستشفى، حسب قناة "كانال " التلفزيونية الفرنسية، تدريب منتخب بلاده منذ 2015 وقادهم للفوز بكأس الأمم الأخيرة قبل عامين.

ويواجه منتخب السنغال نظيره غينيا الثلاثاء القادم، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج.

يذكر أن المنتخب السنغالي قد توج بالنسبة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

