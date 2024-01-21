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أحمد جودة - القاهرة -



في خطوة فاجأت الجميع تقريبًا، اختار مدرب نيجيريا خوسيه بيسيرو منح أول مباراة رسمية لستانلي نوابالي في المباراة الافتتاحية لفريقه لكأس الأمم الأفريقية 2023 ضد غينيا الاستوائية.

ستانلي نوابالي يكشف رسالة بيسرو له قبل خوض أول مباراة في الكان

واجهت نيجيريا أزمة في حراسة المرمى في الأشهر التي سبقت بداية كأس الأمم الأفريقية، حيث ظل حارس المرمى الأول فرانسيس أوزوهو ظلًا لنفسه بسبب عدم نشاطه في نادي أومونيا نيقوسيا القبرصي.

تم الكشف عيوب أوزوهو خلال تصفيات كأس العالم 2026 والمباريات الودية، وكان يُعتقد أن خطاياه قد غفرت لأنه كان من المتوقع بشدة أن يسجل هدفًا في مرمى غينيا الاستوائية.

نوابالي لعب في مباراتين مع النسور قبل بداية كأس الأمم الأفريقية، كلتاهما وديتين، لكنه فاز في معركة حراسة المرمى ضد أوزوهو على الرغم من افتقاره للخبرة على الساحة الدولية.

اعترف لاعب فريق تشيبا يونايتد بأنه اكتشف فقط أنه سيبدأ المباراة في الليلة التي سبقت المباراة ضد غينيا الاستوائية وتلقى تعليمات من بيسيرو بالاحتفاظ بالمعلومات لنفسه.

وفي حديثه لمراسل صحيفة الغارديان أوساسو أوبايوانا، قال نوابالي: "لكي أكون صادقًا، كان الأمر لطيفًا، لقد كان الله في كل مكان لكنني لست الخيار الأول ".

وأضاف "لا يزال أوزوهو هو الخيار الأول، ولم تتح لي سوى فرصة اللعب، أشعر أنه يتعين علي أن أبذل قصارى جهدي عندما تتاح لي فرصة اللعب ".

وتابع "لم أكن أتوقع أن ألعب المباراة الافتتاحية ولكني جاهز حتى عندما تم استدعائي ولكني لم أكن متأكدًا من مكاني في التشكيلة الأساسية."

وحول كيفية علمه بأنه سيبدأ ضد غينيا الاستوائية وما أخبره به بيسيرو، أجاب نوابالي: "لم يتحدث معي في البداية، كان ذلك قبل يوم واحد من مباراتنا، وبعد تدريبنا الأخير جاء إلي".

واختتم "احتفظ بستانلي بنفسك، ستلعب. أخبرته أنني مستعد دائمًا ولست قلقًا بشأن ذلك".

