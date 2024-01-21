نجم منتخب مصر ينتقد فيتوريا قبل مواجهة كاب فيردي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة -

وجَهَ أحمد سمير فرج نجم النادي الاسماعيلي السابق، انتقادات لاذعة للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قبل مواجهة الرأس الأخضر المقرر لها بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

تصريحات أحمد سمير فرج

وقال فرج في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": البرتغالي روي فيتوريا ليس له بصمة مع المنتخب الوطني حتى الآن، كما أن برنامج إعداد الفراعنة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا لم يكن على المستوى المطلوب، ولم تكن هناك مباريات ودية مع منتخبات قوية.

وتابع: آداء المنتخب أمام موزمبيق وغانا غير مطمئن، وفي حال التأهل سيجد صعوبات كبيرة في الأدوار المقبلة للبطولة.

وأضاف: حينما يتأهل منتخب مصر سوف يصطدم بمنتخبات قوية مثل السنغال والمغرب المرشحين بقوة للتتويج باللقب.

