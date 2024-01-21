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أحمد جودة - القاهرة -

أكد المنتخب الغيني صعوده لدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب غامبيا بهدف نظيف لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

مدرب غينيا يتحدى السنغال: نهدف لصدارة المجموعة

وخلال تصريحات نقلتها شبكة " كانال " أشار كابا دياوارا مدرب المنتخب الغيني أن فريقه بهدف إلى الفوز على السنغال وذلك لضمان صدارة المجموعة.

وتعادل المنتخبين في النسخة الماضية سلبيًا في دور المجموعات، ويسعى كامارا إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود التيرانجا في الجولة القادمة.

وقال:" الأمر معقد للغاية لأن السنغال بدأت بشكل جيد، إنهم في حالة جيدة ولديهم فريق كبير، سيتعين علينا التناوب قليلًا لأنه يجب على الجميع المشاركة ".

وأضاف:" في الوقت نفسه، لدينا هذا المكان الأول الذي يجب أن نسعى إليه، إنها مباراة ديربي، المباراة الأهم في هذه المجموعة، وسنحاول الفوز بها ".

