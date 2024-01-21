نجم منتخب تونس يتحدى الجميع: سنتأهل على حساب جنوب إفريقيا وهذا وعدي للجماهير

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ياسين مرياح مدافع منتخب تونس الأول لكرة القدم؛ في تصريحات له منذ قليل؛ عن تعادل نسور قرطاج مع نظيره المنتخب المالي، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

نتيجة مباراة تونس ضد مالي في كأس أمم إفريقيا

وسقط منتخب تونس في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره مالي بهدف لكل منهما، في الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

ياسين مرياح يتحدث عن تعادل تونس ومالي

وأكد ياسين مرياح في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب مباراة اليوم: "في مباراة اليوم كنا نؤدي بشكل جيد أمام مالي؛ وذلك عكس مباراة ناميبيا".

وتابع: "حققنا نتيجة إيجابية أمام مالي؛ من خلال التعادل، حتى نبقى في البطولة، وسنفوز في المباراة القادمة على حساب جنوب إفريقيا".

واكمل مرياح: "كان لدينا إصرار قوي عقب تلقي هدف مالي، ونجحنا في تسجيل هدف التعادل، ولذلك نحن لن نشعر باليأس، على الرغم من أننا كنا نتمكن من التسجيل".

ثم أتم نجم منتخب تونس: "كان أملنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب مالي، ونجحنا في تحقيق التعادل؛ ولذلك أعد جمهور تونس، اننا سنتمكن من التأهل إلى الأدوار القادمة ببطولة كأس أمم إفريقيا في الجولة الأخيرة أمام جنوب إفريقيا

ترتيب مجموعة مالي في كأس أمم إفريقيا

1- مالي 4 نقاط.

2- ناميبيا 3 نقاط.

3- تونس نقطة واحدة.

4- جنوب إفريقيا 0 نقاط.

