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أحمد جودة - القاهرة -



أكد باثي سيس لاعب المنتخب السنغالي، سعي أسود التيرانجا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الغيني في المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

باثي سيس: نسعى لتحقيق الفوز أمام غينيا

وحقق المنتخب السنغالي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام منتخب الكاميرون في الجولة الماضية، مؤكدًا الصعود للدور القادم.

وقال باثي سيس: "نحن نستعد جيدًا لمباراتنا ضد غينيا، والهدف ليس سوى الفوز، كما فعلنا ضد الكاميرون. "

وخلال مقابلته، انتهز الفرصة للتعليق على التشكيل الجديد لخط الوسط مع الشباب المكون من بابي مطر سار ولامين كامارا وبابي جاي، قائلا: "أنا سعيد جدًا بهم، لأنهم تصرفوا بشكل جيد، بالإضافة إلى ذلك يثبت ذلك".

وأشار:" المدرب يثق في الشباب، وهذا أمر يبعث على الرضا ".

وأختتم حديثه بشأن الوضع الصحي للمدرب أليو سيسي، قال: "هناك من يهتم بهذه الأمور، نحن نركز على المباراة ضد غينيا، ونستعد جيدًا لهذه المواجهة وأنا كذلك".

