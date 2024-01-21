الرياضة

باثي سيس: نسعى لتحقيق الفوز أمام غينيا

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد باثي سيس لاعب المنتخب السنغالي، سعي أسود التيرانجا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الغيني في المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

باثي سيس: نسعى لتحقيق الفوز أمام غينيا

وحقق المنتخب السنغالي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام منتخب الكاميرون في الجولة الماضية، مؤكدًا الصعود للدور القادم.

وقال باثي سيس: "نحن نستعد جيدًا لمباراتنا ضد غينيا، والهدف ليس سوى الفوز، كما فعلنا ضد الكاميرون. "

وخلال مقابلته، انتهز الفرصة للتعليق على التشكيل الجديد لخط الوسط مع الشباب المكون من بابي مطر سار ولامين كامارا وبابي جاي، قائلا: "أنا سعيد جدًا بهم، لأنهم تصرفوا بشكل جيد، بالإضافة إلى ذلك يثبت ذلك".

وأشار:" المدرب يثق في الشباب، وهذا أمر يبعث على الرضا ".

وأختتم حديثه بشأن الوضع الصحي للمدرب أليو سيسي، قال: "هناك من يهتم بهذه الأمور، نحن نركز على المباراة ضد غينيا، ونستعد جيدًا لهذه المواجهة وأنا كذلك".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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