نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك يخسر من الوحدة بثلاثية وعقدة الجزائر تتواصل والمنتخب التونسي يفلت من الكمين المالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

الزمالك يخسر من الوحدة وديًا بالثلاثة

أفتتح التسجيل في المباراة اللاعب منصور المنهالي في الدقيقة 46 من بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة، بعد كرة طويلة انتهت بتسديدة من منصور سكنت شباك الزمالك.

وسجل باكاييف الهدف الثاني في المباراة بالدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد تمريرة قابلها بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، هزت شباك الأبيض.

وسجل أحمد نور الدين الهدف الثالث لصالح أصحاب الأرض والبطولة في كأس الوحدة الودية، بالدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد خطأ دفاعي من الونش استغله نور الدين ومرر الكرة ليسددها أثناء المرمي الخالي.

وسجل نادي الزمالك هدف حفظ ماء الوجه بالدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد عرقلة سامسون، وقف اشرف روقا على تنفيذها ليسجل الهدف الأول للفارس الأبيض، وانتهى اللقاء بهزيمة الزمالك بثلاثية مقابل هدف.

ويشارك الزمالك في بطولة الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي، خلال الفترة من 18 وحتى 24 يناير الجاري، ويشارك أندية كلا من الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

مباراة ماراثونية.. تونس تسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام مالي بكأس أمم إفريقيا

سقط منتخب تونس الأول لكرة القدم، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره نظيره المنتخب المالي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

واستهل لاعبو منتخب مالي، الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط هجومي كبير على لاعبي تونس، حتى يتم تسجيل هدف أول مبكر.

وبالفعل تمكن اللاعب لاسين سيانيكو نجم منتخب مالي، الهدف الأول لمنتخب بلاده عند الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من دومبيا.

ثم زاد الضغط من جانب لاعبي منتخب تونس، أملا في إدراك هدف التعادل قبل انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراة.

ونجح اللاعب حمزة رفيعة نجم منتخب تونس الأول لكرة القدم، في إدراك هدف التعادل الأول لنسور قرطاج في شباك منتخب مالي، في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية مميزة من اللاعب علي العابدي.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو منتخب تونس تسجيل الهدف الثاني من أجل إدراك الفوز على مالي، وتحديدا عقب الهزيمة في المباراة الماضية على يد ناميبيا.

وسيطر لاعبو منتخب مالي على أحداث الشوط الثاني؛ في محاولة منهم للضغط على المنتخب التونسي؛ ولكن دون جدوى.

ويقع منتخب مالي، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات تونس، وجنوب إفريقيا؛ وناميبيا

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب مالي جدول ترتيب مجموعته الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

بغداد بونجاح يُهدي الجزائر نقطة ثمينة أمام بوركينا فاسو بكأس أمم إفريقيا

أهدى بغداد بونجاح منتخب بلاده الجزائر نقطة ثمينة في مواجهته مع بوركينا فاسو بالتعادل (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على استاد بواكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

بدأت محاولات منتخب بوركينا فاسو في التهديد على مرمى الجزائر منذ الدقيقة السابعة، حيث قام كوناتي بتسجيل هدف رائع برأسية؛ رد المنتخب الجزائري بتسديدة قوية من قبل بلايلي في الدقيقة 12 تصدى لها حارس بوركينا فاسو.

واستمرت محاولات المنتخب الجزائري في الهجوم، حيث أظهر بونجاح خطورته في الدقيقة 21 بتمريرة حاسمة لبلايلي تصدى لها دفاع بوركينا فاسو؛ وقام بونجاح بتسديد كرة في الدقيقة 26 ارتطمت بالقائم الخارجي لمرمى بوركينا فاسو.

كاد المنتخب الجزائري أن يتقدم في الدقيقة 43 بعد تسديدتين خطيرتين من قبل فيجولي وبلايلي، ولكن دون جدوى؛ وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أُلغي هدف لكوناتي بسبب التسلل بعد التحقق من تقنية الفيديو.

في الشوط الثاني، عاد منتخب الجزائر بقوة ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 51 عبر بغداد بونجاح الذي استفاد من خطأ في تصدي حارس بوركينا فاسو؛ وفي أحداث مثيرة، أُعلنت ركلة جزاء لصالح بوركينا فاسو بعد التحقق من تقنية الفيديو، سجلها بيرتراند تراوري في الدقيقة 71.

رغم استمرار هجوم منتخب الجزائر حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن بونجاح نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+5 من رأسية بعد ركلة ركنية.