نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

ومن المنتظر أن يتم انطلاق منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد بمواجهة قوية بين فريقي شيفيلد يونايتد مع نظيره وست هام يونايتد في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

بينما يواجه فريق ليفربول نظيره بورنموث، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.