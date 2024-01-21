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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته لمواجهة نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة أمام نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق ريال بيتيس المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نجح في تحقيق الفوز أمام نظيره فريق لاس بالماس بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وسوف يتم نقل مباراة برشلونة أمام نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الأحد في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

