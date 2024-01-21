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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتقام المباراة على ملعب ريال بيتيس مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد برشلونة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، وعلى الجانب الآخر يتواجد ريال بيتيس في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة مباراة ريال بيتيس اليوم الأحد بتشكيل مكون من:-

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بيتيس اليوم الاحد

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – جيوليس كوندي – رونالد أراوخو – جواو كانسيلو.

في الوسط: سيرجي روبيرتو – إيلكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.