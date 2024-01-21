نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مبارتان مساء اليوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

ويلتقي منتخب عمان مع نظيره منتخب تايلاند اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، يواجه المنتخب السعودي نظيره قرجيزستان في ثاني جولات مرحلة المجموعات ببطولة كأس آسيا.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد في كأس آسيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأحد، عبر قنواتها، كما يتم إذاعتها أيضًا على قنوات الكأس وSSC السعودية وأبوظبي الرياضية.