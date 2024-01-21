نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي كأس آسيا 2023 قبل لقاءات الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في كل مكان، معرفة ترتيب هدافي بطولة كأس آسيا قبل لقاءات الأحد 21-1-2024، والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره قرجيزستان في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويواجه المنتخب العماني نظيره التايلاندي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب هدافي كأس آسيا قبل لقاءات الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ترتيب هدافي كأس آسيا قبل لقاءات الأحد

أكرم عفيف، قطر: 3 أهداف.

أيمن حسين، العراق: 3 أهداف.

موسى التعمري، الأردن: هدفين.

سلطان الأميري، الإمارات: هدفين.

جاكسون إيرفين، أستراليا: هدفين.

تاكومي مينامينو، اليابان: هدفين.

محمود المرضى، الأردن: هدفين.

مهدي قائدي، إيران: هدفين.

جايديد، تايلاند: هدفين.

لي كانج إن، كوريا الجنوبية: هدفين.