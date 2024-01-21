نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدات المقاولون العرب تفوز على ناشئات الأهلي بثلاثية وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المقاولون العرب لكرة القدم النسائية على فريق ناشئات الأهلي مواليد 2004 بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما في ملعب النادي الأهلي.

وأكدت شيرين العياط المدير الإداري لنادي المقاولون العرب أنه يأتي هذا الفوز بالدعم الدائم من محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ومحمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة.

وشهدت المباراة حضور كلا من حسن الشامي المشرف على قطاع الكرة النسائية، ورامي ربيع مساعد المشرف على الكرة،و خالد كرم مدير الكرة. ووجه الشامي التحية للاعبات المقاولون والجهاز الفني بقيادة عادل حسين الذي أحدث طفرة في الأداء منذ توليه المهمة الصعبة.

وأكد الشامي أن إدارة النادي حريصة كل الحرص على تقديم الدعم الكامل للقطاع حتى يسير في المستقبل بخطى تتناسب مع اسم وعراقة النادي.