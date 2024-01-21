نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة السعودية ضد قيرغيزستان في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية مع نظيره منتخب قيرغيزستان اليوم الأحد الموافق 21/1/2024 في لقاء هام بينهم بستاد أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2023.

توقيت مباراة السعودية ضد قيرغيزستان

وتنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وقيرغيزستان مساء الأحد في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي بتعليق المعلق الشهير عصام الشوالي.

ترتيب مجموعة السعودية وقيرغيزستان

1- تايلاند 3 نقاط

2- السعودية 3 نقاط

3- عمان دون نقاط

4-قيرغيزستان دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان

تردد قناة bein sports asian cup

القمر: نايل سات

التردد: 12187

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 2/3.