نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة السعودية ضد قيرغيزستان في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية مع نظيره منتخب قيرغيزستان اليوم الأحد الموافق 21/1/2024 في لقاء هام بينهم بستاد أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2023.
توقيت مباراة السعودية ضد قيرغيزستان
وتنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وقيرغيزستان مساء الأحد في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي بتعليق المعلق الشهير عصام الشوالي.
ترتيب مجموعة السعودية وقيرغيزستان
1- تايلاند 3 نقاط
2- السعودية 3 نقاط
3- عمان دون نقاط
4-قيرغيزستان دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان
تردد قناة bein sports asian cup
القمر: نايل سات
التردد: 12187
الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
تصحيح الخطأ: 2/3.