نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة ليفربول ضد بورنموث في البريميرليج والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق بورنموث، مساء اليوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير الجاري وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يواجه فريق ليفربول؛ نظيره بورنموث؛ مساء اليوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

حيث يتواجد فريق ليفربول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فريق بورنموث المركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بين سبورتس هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما ستنقل مباراة ليفربول وبورنموث، عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي