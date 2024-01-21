نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة عمان ضد تايلاند اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الآسيوية عن موعد مباراة قطر ولبنان وذلك ضمن منافسات بطولة كأس أمم آسيا والمقامة حاليا في قطر.

موعد مباراة عمان وتايلاند في كأس أمم آسيا

من المقرر أن تقام مباراة عمان وتايلاند يوم الأحد 21 يناير 2024 وذلك ضمن منافسات كأس أمم آسيا.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات BeIN sports القطرية بنقل أحداث المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وتايلاند في كأس أمم آسيا

تردد قناة الكاس اكسترا 1 نايل سات

التردد: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحِيح الخطأ DVB-S2 8PSK 3/4.

التشفير: مفتوح.

تردد قناة الكاس اكسترا 1 بدر سات

القمر الصناعي: Badr 4 26 شرق

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: مفتوح

تردد قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكاس اكسترا 1 سهيل سات

القمر الصناعي: Es’hail 2 25.8 شرق

التردد: 10770

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: مفتوح

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على نايل سات

التردد: 12188

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

يشارك المنتخب العماني في المجموعة السادسة في البطولة رفقة كلا من السعودية وقيرغيزستان وتايلاند.

يدخل المنتخب العماني المباراة وهو في المركز الثالث في المجموعة دون أي نقاط وبفارق الأهداف لصالحه عن منتخب قيرغيزستان صاحب المركز الأخير.

مجموعات كأس آسيا

المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعمان.