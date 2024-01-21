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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر الوطني، ونجم ليفربول الإنجليزي، على احترامه لجميع الآراء التي تلاحقه بشأن اختلاف مستواه بين المنتخب المصري وفريقه الإنجليزي.

عاجل.. لماذا لا تلعب مع منتخب مصر مثل ليفربول؟ رد ناري من محمد صلاح

حيث رد محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الرأس الأخضر: "ليس لدي أي تعليق حول أدائي مع المنتخب المصري أو ليفربول"

وتابع: "لا أعلم نسبة التفاوت بين لاعبي ليفربول والمنتخب، حيث أنني بحترم كل الآراء حول ذلك الأمر".

وترددت خلال الآونة الأخيرة أراد الجماهير التي تؤكد على اختلاف أداء محمد صلاح مع المنتخب المصري وخاصة في بطولة كأس أمم إفريقيا، وبين مستواه مع ليفربول الإنجليزي.



وجدير بالذكر أن منتخب مصر قد وقع في فخ التعادل الإيجابي في الجولة الأولى مع موزمبيق، بهدفين لمثلهما هدفين، كما تعادل في الجولة الثانية مع غانا بنفس النتيجة.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردى فى تمام الساعة العاشرة مساء غد، الاثنين، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

