عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ألميريا في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وألميريا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفخال، أنطونيو روديجر، ناتشو هيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، تشواميني، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، جود بيلينجهام.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ألميريا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

