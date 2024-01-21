نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب عمان الرسمي لمواجهة تايلاند بكأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب عمان الكروي الأول عن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره منتخب تايلاند مساء اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

وستقام أحداث المباراة عند تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل عمان الرسمي لمواجهة تايلاند

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: أرشد العلوي – عصام الصبحي – أحمد الخميسي.



خط الوسط: جميل اليحمدي – عبدالله فواز – محسن الغساني – أحمد الكعبي.

خط الهجوم: صلاح اليحيائي – حارب السعدي، خالد نصير.



القنوات الناقلة لمباراة عمان وتايلاند

ويمكنكم مشاهدة المباراة التي ستجمع بينهما عبر قناة أبو ظبي الرياضية آسيا الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

