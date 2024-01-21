نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. صلاح يرد على الانتقادات ورونالدو يعلق على أرقامه التهديفية ومنتخب مصر للشابات يواجه الكاميرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 21-01-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

عاجل.. انتقادات لاذعة؟ محمد صلاح يرد بقوة على الجميع

علق محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، على بعض الانتقادات التي وجهت له في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه الفني مع الفراعنة.

وفشل منتخب مصر حتى الآن من تحقيق أي فوزا بكأس الأمم الإفريقية، بعد التعادل في أول جولتين بدور المجموعات أمام موزمبيق وغانا بهدفين لكل منتخب.

وأكد صلاح في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الرأس الأخضر في ختام مباريات دور المجموعات:" إسمه منتخب مصر وليس منتخب صلاح".

وتابع:" أود أن أفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية وهذا سيأتي قريبا".

وأختتم:" أنا مشفتش أي انتقادات ومركز في شغلي.. لكن متفهم أن الانتقاد حق مشروع للجميع، والأهم أن هناك فئة كبيرة تدعم المنتخب".

ويذكر أن يواجه منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر، في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الإثنين الموافق 21 يناير الجاري بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

رونالدو: مازلت لدي الكثير لأقدمه في عالم كرة القدم.. وفخور لأنني تغلبت على هالاند

أكد كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، أنه لا يزال لديه الكثير في عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أنه قضى وقت رائع برفقة النصر السعودي.

وتألق كريستيانو رونالدو، حيث أنه نجح في تقديم موسم رائع، وسجل خلاله 54 هدفًا مع نادي النصر السعودي.

وقال رونالدو في تصريحات لصحيفة ريكورد البرتغالية: "إذا نظرت للخلف ورأيت ما حدث في مانشستر يونايتد والمنتخب الوطني، فإن العديد سيعتبرونني في أواخر مسيرتي وأضعت الكثير من الوقت".

وتابع: "ركزت على ذاتي، وقمت بفترة إعداد قوية من أجل هذا الموسم، وقضيت فترة رائعة برفقة النصر، ولهذا السبب سجلت 54 هدفًا".

وأكمل: "لست متفاجئًا من مستواي، لأنني أعلم أنه لا يزال لدي الكثير من الإمكانيات التي استطيع أن أقدمها لكرة القدم".

وأردف البرتغالي رونالدو: "أعلم أنني أستطيع تقديم الكثير من الأهداف للنصر والمنتخب الوطني، لذلك كان من المدهش على المستوى الشخصي أن أسجل 54 هدفًا".

واختتم متطرقًا بحديثه إلى هالاند: " أشعر بالفخر لأنني تغلبت على وحوش صغيرة مثل هالاند وهاري كين وكيليان مبابي، تخيل ذلك، سأبلغ من العمر 39 عامًا، ومازلت لدي القدرة على ذلك".

منتخب مصر للشابات يواجه الكاميرون اليوم في إياب تصفيات كأس العالم

يحل منتخب مصر للشابات تحت 20 عام ضيفًا على منتخب الكاميرون في مباراة الإياب بالعاصمة الكاميرونية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام، لتحديد المنتخب الذي سيحصل على بطاقة التأهل لكأس العالم للشابات تحت 20 عام.

منتخب مصر للشابات يواجه الكاميرون اليوم في إياب تصفيات كأس العالم

و كان قد تلقى منتخب مصر للشابات تحت 20 عام الهزيمة من نظيره الكاميروني في ستاد الاسكندرية برباعية مقابل هدفين في مباراة الذهاب بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام في كولومبيا 2024.

وكان قد استقر محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 20 عام على القائمة النهائية وتم اختيار قائمة المنتخب الوطني للشابات استعدادًا لمواجهة الكاميرون في الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عام.

واختار الجهاز الفني لمنتخب للشابات قائمة لاعبات تضم كل من: عزة الفولي وحبيبة عماد ونورا خالد وتانيا سويلم ولارا ماجد وفاطمة مصطفى ورودينا عبد الرسول وجايدا المستكاوي وجوي عماد، وهنا سليمان ونادية رمضان ومايا ايهاب وحبيبة عصام ودانا كريم وليلى زاهر ومنة منصور وحبيبة عمر وندا خالد، ونور عبد الواحد ومي مجدي وحلا مصطفى ونورهان عاشور، وكاميليا شحاتة، وفرح هشام، وحبيبة بكتاش ونور نهاد.

وتشرف على ملف كرة القدم النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، ريهام عبدالحكيم مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.

