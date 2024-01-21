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أحمد جودة - القاهرة -

أكد معتز إينو نجم كرة القدم المصرية السابق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لم يقدم شئ للكرة المصرية.

معتز إينو: فيتوريا لم يقدم أى شئ لمنتخب مصر

وقال معتز إينو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لم يقدم شئ للكرة المصرية، وللأسف عند مواجهة منتخب مصر لأي فريق كبير للأسف المستوي الحقيقي يظهر مثلما خسرت أمام منتخب تونس ثم تعادل أمام الجزائر وغانا.

وأضاف:" فيتوريا ليس لديه اى جديد لتقديمه لمنتخب مصر ومينفعش أى محترف مهما كان مستواه يشارك.

ويرغب منتخب مصر فى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التعادل فى أول مباراتين أمام كل من موزمبيق وغانا بهدفين لكل منهما.

