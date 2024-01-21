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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة، ونجم ليفربول الإنجليزي، عن الفارق بين لاعبي مصر ولاعبي أوروبا، مؤكدًا على أن العقلية تختلف بينهم وهذا ما يميز أوروبا.

ما الفارق بين لاعبي مصر وأوروبا.. محمد صلاح يفجر مفاجأة كبرى

حيث قال خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الرأس الأخضر: "تعادل مصر والجزائر في امم إفريقيا لأن الكرة في افريقيا تتطور، كما أن الاحتراف أمر جيد".

وتابع:" أتمنى أن نترك في مصر اللاعبين تحترف بدري، والأندية لا بد أن تساعدهم، لايوجد فرق في الإمكانيات بين الفرق لكن الفرق في العقلية، وأتمنى تطور الكرة العربية لأننا نمتلك إمكانيات كبيرة".



وجدير بالذكر أن منتخب مصر قد وقع في فخ التعادل الإيجابي في الجولة الأولى مع موزمبيق، بهدفين لمثلهما هدفين، كما تعادل في الجولة الثانية مع غانا بنفس النتيجة.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردى فى تمام الساعة العاشرة مساء غد، الاثنين، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

