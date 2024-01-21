نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية المصرية تصدر عقوبات الجولة الثانية من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. رابطة الأندية المصرية تصدر عقوبات الجولة الثانية من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية وجاءت العقوبات على النحو التالي: إيقاف اللاعب بنجامين بواتنيج لاعب نادي الاتحاد مباراة واحدة وذلك للطرد بسبب الحصول على إنذارين في نفس المباراة. وتقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة الأسبوع الحالي على ثلاث أيام. تقام النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بنظام دور المجموعات يصعد أول وثاني كل مجموعة إلي دور نصف النهائي من البطولة. القناة الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة تنقل مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

