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أحمد جودة - القاهرة - أعرب السنغالي ساديو ماني، عن حزنه تجاه الإصابة التي لاحقت محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم ليفربول الإنجليزي، خلال مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023.

ساديو ماني يعلق على إصابة محمد صلاح مع المنتخب المصري

وتحدث ساديو ماني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الغانية: "أشعر بالكثير من الحزن على ماحدث لمحمد صلاح، لإن الإصابات جزء من كرة القدم، حيث أن الإصابة شئ خارج إرادته، وبالتأكيد كان يرغب في مرافقة زملائه".

وتابع: "يجب عليه أن يتعامل مع هذا الوضع، أشعر بالحزن الذي يشعر به حاليا وأعلم ما يشعر به وحزين من أجله، لأنني تعرضت لمثل هذه الإصابة قبل المونديال بأسبوع".

ويذكر أن منتخب مصر قد وقع في فخ التعادل الإيجابي في الجولة الأولى مع موزمبيق، بهدفين لمثلهما هدفين، كما تعادل في الجولة الثانية مع غانا بنفس النتيجة.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردى فى تمام الساعة العاشرة مساء غد، الاثنين، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.