محمد عبد الجليل: فيتوريا فقد الثقة في نفسه والرأس الأخضر الفرصة الأخيرة

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبد الجليل نجم كرة القدم المصرية السابق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة فقد الثقة فى نفسه خلال مشاركة المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

عبد الجليل: فيتوريا فقد الثقة في نفسه

وقال محمد عبد الجليل فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" فيتوريا فقط الثقة فى نفسه مع منتخب مصر، ومباراة الرأس الأخضر غدا هي الفرصة الأخيرة له مع المنتخب الوطني ولا بد من الفوز من أجل التأهل.

وأضاف:" الفوز علي الراس الاخضر الامل الاخير لإنقاذ المنتخب من مقلصه الوداع المبكر لأمم افريقيا.

ويرغب منتخب مصر فى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التعادل فى أول مباراتين أمام كل من موزمبيق وغانا بهدفين لكل منهما.