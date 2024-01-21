باريس سان جيرمان يواصل مسلسل إغراء مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي لن يستسلم بسهولة لفكرة رحيل نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الفترة المقبلة في ظل دخول النجم الفرنسي فترة الستة أشهر الحرة في عقده.

باريس سان جيرمان يرصد 400 مليون يورو للحفاظ على مبابي

وأشارت شبكة كانال بلس الفرنسية إلى أن كيليان مبابي يتواجد في مدار مجموعة من أندية أوروبا الكبرى للحصول على خدماته في الموسم المقبل على رأسها ريال مدريد الإسباني الذي سعى في أكثر من مناسبة سابقة لضمه دون أن ينجح في سعيه وكذلك ليفربول الإنجليزي الذي يطمح في الفوز بخدماته.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن باريس سان جيرمان ينوي كسر خزائنه من أجل الحفاظ على مبابي في تشكيلة المدير الفني لويس إنريكي.

وأفادت الشبكة الفرنسية بأن القطري ناصر الخلفي رئيس باريس سان جيرمان على استعداد لمنح مبابي 400 مليون يورو على طاولة المفاوضات من أجل الاتفاق على تجديد العقد واستمراره في قلعة حديقة الأمراء حتى يونيو 2028 أي بالتوقيع على عقد مدته أربع سنوات، حيث يتكون التكلفة السنوية له نحو 100 مليون يورو.