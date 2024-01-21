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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية بالجولة قبل الاخيرة بدورى المحترفين

تنطلق يوم الانثين الساعة الثانية عصرًا منافسات الجولة الثامنة عشر الجولة قبل الأخيرة بدوري القسم الثاني دوري المحترفين.

1- بتروجت مع وي

على ستاد بتروسبورت يلتقي فريق بتروجت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 39 نقطة مع فريق وي صاحب المركز الثاني عشر بقيادة هاني العقبي برصيد 21 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق بتروجت مع فريق غزل المحلة بهدف لمثله بينما تعادل فريق وي مع فريق بروكسي سلبيًا.

2- السكة الحديد مع القناة

يشهد ستاد السكة الحديد لقاء صعب بين فريق السكة الحديد صاحب المركز الثامن بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 25 نقطة مع فريق القناة صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد العجوز برصيد 24 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة السكة الحديد الهزيمة من أسوان بهدف دون رد خسر

القناة من وادي دجلة بهدفين نظيفين.

3- وادي دجلة مع بترول اسيوط

على ستاد السلام ولقاء قمة بين فريق وادي دجلة وصيف المجموعة بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 32 نقطة مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز السادس بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 28 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق وادي دجلة على فريق القناة بهدفين نظيفين بينما تعادل فريق بترول اسيوط مع فريق طنطا سلبيًا.

4- دكرنس مع حرس الحدود

على ملعب نادي دكرنس يحل فريق حرس الحدود صاحب المركز الثالث بقيادة محمد مكي برصيد 32 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق دكرنس صاحب المركز الرابع عشر بقيادة حسن موسى برصيد 20 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق حرس الحدود على فريق النجوم بهدف دون رد بينما تلقي فريق دكرنس الهزيمة من فريق جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف.

5- طنطا مع لافيينا

على ملعب نادي طنطا يلتقي فريق طنطا صاحب المركز السابع بقيادة عمرو انور برصيد 26 نقطة مع فريق لافيينا صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد صلاح برصيد 30 نقطة.

شهدت الجولة الماضية



فوز فريق لافيينا على فريق راية بهدفين نظيفين بينما تعادل فريق طنطا مع فريق بترول أسيوط سلبيًا.

6- النجوم مع غزل المحلة

على ملعب السلمانيه يلعب فريق النجوم صاحب المركز الثامن عشر بقيادة شاكر عبد العال برصيد 13 نقطة مع فريق غزل المحلة صاحب المركز الخامس بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد 29 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق غزل المحلة مع فريق بتروجت بهدف لمثله بينما تلقي فريق النجوم الهزيمة بهدف دون رد من فريق حرس الحدود.

7- ابو قير للاسمده مع جمهورية شبين

يستضيف نادي ابو قير للاسمده صاحب المركز الخامس عشر بقيادة محمد عطيه برصيد 18 نقطة فريق جمهورية شبين صاحب المركز السابع عشر بقيادة ابو العينين شحاته برصيد 14 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق ابو قير للاسمده على فريق مصر للمقاصة بهدفين نظيفين بينما حقق فريق جمهورية شبين الفوز على فريق دكرنس بهدفين مقابل هدف.

8- راية مع مصر للمقاصة

على ستاد حرس الحدود يستقبل فريق راية صاحب المركز العاشر بقيادة محمد حليم برصيد 24 نقطة فريق مصر للمقاصة صاحب المركز التاسع عشر بقيادة طارق حجاج برصيد 9 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة راية من فريق لافيينا بهدفين والمقاصة ابو قير للاسمده.

9- بروكسي مع مكادى

على ملعب نادي بروكسي يخوض فريق بروكسي صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد حامد برصيد 23 نقطة لقاء صعب مع فريق مكادى صاحب المركز السادس عشر بقيادة محمد صلاح برصيد 15 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق بروكسي مع فريق وي ومكادى مع فريق النصر للتعدين.

10- النصر للتعدين مع اسوان

على ملعب نادي النصر للتعدين ودربى الصعيد بين فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقياده عطيه صابر برصيد 5 نقاط مع فريق اسوان صاحب المركز الثالث عشر بقيادة هشام زكريا برصيد 21 نقطة.

