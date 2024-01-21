نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحسم مصير دي بروين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية أن مانشستر سيتي الإنجليزي حسم قراره بشأن مستقبل نجمه البلجيكي كيفين دي بروين في الفترة المقبلة.

مانشستر سيتي يقرر تجديد عقد دي بروين

وأفاد موقع جول العالمي بأن مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد دي بروين حتى صيف عام 2026.

وأكد الموقع العالمي أن دي بروين سعيد في مانشستر سيتي وبحياته في مدينة مانشستر مع أسرته.

وأوضح الموقع العالمي أن دي بروين جذب اهتمام أندية الدوري السعودي، حيث كان من المتوقع أن يحصل على راتب يبلغ قدره مليون جنيه إسترليني في الأسبوع في حالة رحيله عن مانشستر سيتي.

وألمح الموقع العالمي أن دي بروين يتقاضى حاليًا مع المان سيتي 375 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي.

وأشار الموقع العالمي إلى أن دي بروين كان قد عاد للمشاركة مع مانشستر سيتي في يناير الحالي أثناء مواجهة هدرسفيلد والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة على ملعب الاتحاد معقل السيتزنز في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك بعد غياب عن الملاعب استمر لمدة 5 شهور.

يذكر أن كيفين دي بروين البالغ من العمر 32 عامًا يمتلك عقدًا مع المان سيتي حتى يونيو عام 2025.

وانضم دي بروين إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2015 قادمًا من فولفسبورج الألماني مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.